Son dakika haberleri | Gediz polisinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor
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Son dakika haberleri | Gediz polisinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor

Son dakika haberleri | Gediz polisinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçe girişinde yapılan kontrollerde polis ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan T.V. ve S.V. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 15 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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