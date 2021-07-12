Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı

Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ile bankalar çevresinde yaptıkları bilgilendirmede, vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığı anlatıldı.

Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını bildirdi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı
Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı
Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da korku dolu anlar: Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi
İstanbul'da korku dolu anlar: Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
Balkonda hunharca köpeğini tekmeleyen caniye, bin lira para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:07:00. #1.16#

title