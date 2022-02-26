Son dakika haberleri... Gediz Devlet Hastanesi Mescidi ibadete hazır hale getirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Müftü Nurullah Koçhan, Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Halil Haner'i makamında ziyaret etti.

Sağlık ve din hizmetleri konularında fikir alış verişinde bulunulan ziyarette, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, hastane mescidinin ibadete hazır hale getirilmesindeki gayretlerinden dolayı Devlet Hastanesi Başhekimine ve personeline teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başhekim Halil Haner, İlçe Müftüsüne teşekkür etti. - KÜTAHYA