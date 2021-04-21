Son dakika haberleri! Gediz'de 513 adet kaçak ve sahte cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.