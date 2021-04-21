Son dakika haberleri! Gediz'de 513 adet kaçak ve sahte cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Gediz'de 513 adet kaçak ve sahte cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi

Son dakika haberleri! Gediz'de 513 adet kaçak ve sahte cinsel gücü arttırıcı ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünlerin satışa sunulduğu bilgisi elde edilmesinin ardından 2 işyeri ve 3 araçta arama yaptı. Aramada 513 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malzemelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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