Son dakika haberleri! GECEKONDUNUN TAVANI ÇÖKTÜ, ANNE İLE 4 ÇOCUĞU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Son dakika haberler: Antalya'da gecekondunun tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.

Antalya'da gecekondunun tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan anne Gülsüm Öner, Tavandan sesler geliyordu. Deprem olduğunu sandım. Hızla çocukları kaldırıp, odadan çıktık. Tavan büyük bir gürültüyle çöktü dedi. Olay, sabah 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim mahallesi 6100 sokakta bulunan gecekonduda meydana geldi. Evin tavanından ses geldiğini fark eden anne Gülsüm Öner, çocukları Ece (10), Seda (17), Sibel (18) ve Sevda'yı (19) uyandırıp dışarıya çıkardığı sırada evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavanın çökmesiyle oda kullanılmaz hale geldi. Odanın içine tahta ve çeşitli odun parçaları düştü. Olaydan şans eseri yaralanmadan kurtulan anne Gülsüm Öner, Ben ve çocuklar hep birlikte odada uyuyorduk. Bir anda gözümü açtığımda deprem oluyor sandım. Tavanın çökeceğini anlayınca hızla çocukları uyandırıp, dışarıya çıkmalarını sağladım. Salona çıktığım anda tavan büyük bir gürültüyle çöktü. Şansımız varmış üzerimize göçmedi dedi.

Evde kiracı olarak yaşadıklarını söyleyen anne Öner, evin diğer odalarının da aynı durumda olduğunu dile getirdi.

Olayı gözyaşları içinde anlatan Ece Öner ise ölümden döndüklerini belirterek, Sesler gelmeye başlayınca annem bizi uyandırdı. Hemen koşarak, dışarıya çıktık. Şansımız varmış kurtulduk diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı