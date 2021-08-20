GECEKONDU ALEV TOPUNA DÖNDÜ; YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI
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GECEKONDU ALEV TOPUNA DÖNDÜ; YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, GAZİOSMANPAŞA'da tahta ve kağıt parçalarının alev almasıyla gecekondu alev topuna döndü.

, GAZİOSMANPAŞA'da tahta ve kağıt parçalarının alev almasıyla gecekondu alev topuna döndü. Alevler yan tarafta bulunan beş katlı binanın çatısına da sıçradı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, gecekondu küle dönerken, çatıda hasar oluştu.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 581 Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tahta ve kağıt parçaları tutuştu. Alevler gecekonduyu sardı. Gecekondu dakikalar içinde alev topuna döndü. Alevler yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonrasın söndürülürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. Binanın çatısında da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GECEKONDU ALEV TOPUNA DÖNDÜ; YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI
GECEKONDU ALEV TOPUNA DÖNDÜ; YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI
GECEKONDU ALEV TOPUNA DÖNDÜ; YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI
GECEKONDU ALEV TOPUNA DÖNDÜ; YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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