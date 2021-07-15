Son dakika haberleri | Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü
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Son dakika haberleri | Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü

Son dakika haberleri | Gece kulübünde başlayan 'laf atma' kavgasında tabancayla öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANTALYA'da Tarık Arslan (37), gece kulübünde kız arkadaşına laf atıldığı iddiasıyla çıkan kavgadan 2 saat sonra dışarıda karşılaştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ANTALYA'da Tarık Arslan (37), gece kulübünde kız arkadaşına laf atıldığı iddiasıyla çıkan kavgadan 2 saat sonra dışarıda karşılaştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 

Olay, saat 04.00 sıralarında, Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'ndeki gece kulübünde meydana geldi. Tarık Arslan, yanında ağabeyi S.A., arkadaşı K.N. ve kız arkadaşı S.S. ile gece kulübüne eğlenmeye geldi. İçeride kimliği belirsiz 2-3 kişi, iddiaya göre, S.S.'ye laf atınca Arslan da müdahale edip, tartışmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin ayırmasının ardından Arslan ve S.S.'den özür dileyen kişiler, gece kulübünden ayrıldı. Tarık Arslan ve beraberindekiler, 2 saat sonra eğlence kulübünden çıktıklarında, içeride tartıştıkları şüphelilerle karşılaştı. Arslan'ı çıkan kavgada darbeden şüphelilerden biri, tabancayla birkaç el ateş etti. Kalbinden vurulan Arslan, ağır yaralanırken, mermilerden biri de ağabeyi S.A.'nın kalçasını sıyırdı. Olay sonrası şüpheliler, otomobille kaçarken, S.A. da yaralı kardeşini otomobile bindirip, özel hastaneye götürdü. Tarık Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı S.A. ise tedaviye alındı. Polis, kimliği belirsiz saldırganları tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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