Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar
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Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar

Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan gece kulübünün önünde iki grup arasında gerçekleşen ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı çatışma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan gece kulübünün önünde iki grup arasında gerçekleşen ve 2 kişinin yaralanmasıyla neticelenen silahlı çatışma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünün önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarla bir birlerine ateş etmeye başladı. Meydana gelen silahlı çatışmada isimleri öğrenilemeyen iki kişiden biri bıçakla diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken polis ekiplerde kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde Z.K., H.Ç., K.D. ve M.U.A isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Adapazarı Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada alınan ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar
Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar
Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar
Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar
Son dakika haberleri: Gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada yeni detaylar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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