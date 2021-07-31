Son dakika haberleri: Gebze'de evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yavuz Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal