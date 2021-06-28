Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü
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Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü

Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler, mahsullerin ellerinde çürümesine neden olan İsrail'in "domateslerin sapları çıkarılmış olarak Batı Şeria'ya satılması" kararını protesto etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler, mahsullerin ellerinde çürümesine neden olan İsrail'in "domateslerin sapları çıkarılmış olarak Batı Şeria'ya satılması" kararını protesto etti.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı, karara tepki olarak Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde eylem düzenledi.

Eyleme katılan çiftçiler, satamadıkları için bozulan domatesler ile diğer mahsulleri sokağa döktü.

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Besyuni AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar ve 50 gündür Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan ihracat yapılmasına izin vermemesi nedeniyle tarım sektöründe yaşanan felaketi duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

"İsrail'in koyduğu şartlar, Gazze'deki mahsulün telef olmasına yol açıyor"

Sınır kapısının kapatılması ve ihracatın yasaklanması nedeniyle çiftçilerin 20 milyon dolar zarar ettiğini kaydeden Besyuni, "İsrail'in getirdiği domateslerin sapsız olması şartı ürünün raf ömrünü kısaltıyor ve kalitesini düşürüyor." dedi.

Besyuni, çiftçilerin İsrail'in getirdiği ihracat şartlarını kabul etmediğini ve bu şartlarla ilgili listeyi UNSCO'ya teslim ettiklerini aktardı.

Filistinli çiftçi Yakub el-Astal ise Gazze'deki çiftçilerin onurlu bir yaşam sürebilmesi için sınır kapılarının açılmasını ve ihracata izin verilmesini istediklerini söyledi.

Çiftçilerin, ürünlerini satamadıkları için borçlandığını dile getiren Astal, "İsrail'in politikası ve koyduğu şartlar, Gazze'deki mahsulün telef olmasına yol açıyor." diye konuştu.

İsrail geçen günlerde, Gazze'den Batı Şeria'ya gönderilen domateslerin saplarının koparılması şartını getirmişti. Bu durum, tarladan alıcıya kadar geçen 3 günlük süre zarfında mahsulün bozulmasına neden olacağı için çiftçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü
Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü
Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü
Son dakika haberleri | Gazzeli çiftçiler İsrail'in yeni ihracat kararı nedeniyle ellerinde çürüyen domatesleri sokağa döktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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