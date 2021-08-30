Son dakika haberleri... Gazze sınırında yaralanan İsrail askeri öldü
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Son dakika haberleri... Gazze sınırında yaralanan İsrail askeri öldü

Son dakika haberleri... Gazze sınırında yaralanan İsrail askeri öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 10 gün önce düzenlenen gösteride tabancayla vurularak ağır yaralanan İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 10 gün önce düzenlenen gösteride tabancayla vurularak ağır yaralanan İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

Soroka Sağlık Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başından vurulan Barel Shmueli'nin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Filistinliler, 21 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında gösteri düzenlemişti.

İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin siper aldığı sınır duvarının dibine yaklaşan bir Filistinlinin, keskin nişancı olduğu söylenen Shmueli'yi tabancayla vurduğu anı gösteren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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