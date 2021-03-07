Son dakika haberleri... Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti

07.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:44
Son dakika haberleri... Gazze Şeridi açıklarına füze düştü, 3 balıkçı hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.

Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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