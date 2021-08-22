Son dakika haberleri! Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacağını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları bize, Refah Sınır Kapısının pazartesi günü çift yönlü kapatılacağını iletti." ifadesini kullandı.

Buzum, sınır kapısını kapatma kararının sebebi ya da kaç günlüğüne kapatılacağına ilişkin bilgi vermedi. Mısır yönetiminden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış olacak.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu