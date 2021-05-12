Son dakika haberleri! Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi: Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur
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Son dakika haberleri! Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi: Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur

Son dakika haberleri! Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi: Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, konut kulelerinin bombalanması ve sivillere karşı işgal güçlerinin işlediği suçların sürdürülmesini kınadı.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, konut kulelerinin bombalanması ve sivillere karşı işgal güçlerinin işlediği suçların sürdürülmesini kınadı.

Bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, konut kulelerinin ve oralardaki basın kurumlarının hedef alınmasının birleşik savaş suçu olduğunu duyurdu.

Bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu kurumların hedef alınması konusunda işgal güçlerinin dizginlenmesine ilişkin sorumluluklarını taşıması istendi.

Açıklamada, onlarca basın kurumunun bulunduğu kulelerin bombalamasının İsrail'in medya araçları ve gazetecileri maksatlı hedef aldığını vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca, bu gerçekleşen olayla, işgalcinin iddialarının çürütüldüğü ve Filistin rivayetinin dikkate alındığı, bu basın savaşında Filistin medyasının başarısının anlaşıldığı ifade edildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü konularıyla ilgili örgüt ve birliklere, işgal yönetimine ait üyeliklerinin iptal edilmesi, işlediği tüm suçların incelenmesi için uluslararası bir inceleme komisyonu kurulması talep edildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye başlattığı saldırılarda askeri ve güvenlik noktalarının yanı sıra sivil yerleşimleri de vurmaktan geri kalmıyor.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkıldı. Yine kent merkezindeki içinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı bina, İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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