Gazze'de 700 Filistinli çocuktan Kur'an-ı Kerim yürüyüşü
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Gazze'de 700 Filistinli çocuktan Kur'an-ı Kerim yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat kampında ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretmesinin önemine dikkat çekmek için 700 Filistinli çocuğun katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat kampında ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretmesinin önemine dikkat çekmek için 700 Filistinli çocuğun katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Dar Al-Quran ve Al-Sunnah kuruluşları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat kampında ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretmesinin önemine dikkat çekmek için büyük bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya bir kısmını ezberleyen yaklaşık 700 Filistinli çocuk katıldı. Al-Farouq Camii'nin önünden başlayarak Selahaddin Caddesi'ne ulaşana kadar Nuseirat Kampı'nın sokaklarında yürüyen çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve pankartlar taşıdı.

Dar Al-Quran ve Al-Sunnah Başkanı Abdul Rahman Al-Jamal yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Al-Jamal, yürüyüşe katılan çocukların Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek "kurtuluş kuşağı" olacağını vurgulayarak, Gazze Şeridi'ndeki binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Al-Jamal ayrıca, ebeveynleri çocukların Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmesi için dini merkezlere göndermeleri çağrısında bulundu. - GAZZE

Gazze'de 700 Filistinli çocuktan Kur'an-ı Kerim yürüyüşü
Gazze'de 700 Filistinli çocuktan Kur'an-ı Kerim yürüyüşü
Gazze'de 700 Filistinli çocuktan Kur'an-ı Kerim yürüyüşü
Gazze'de 700 Filistinli çocuktan Kur'an-ı Kerim yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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