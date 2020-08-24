Son dakika haberleri! Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın evine ateş açıldı
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Son dakika haberleri! Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın evine ateş açıldı

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Yakup Kocabaş'ın (56) evine ateş açıldı.

Son dakika haberleri! Gazipaşa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın evine ateş açıldı
24.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:33

 

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Yakup Kocabaş'ın (56) evine ateş açıldı. Sabaha karşı Kocabaş'ın evinin önüne gelen otomobilden, 3 el ateş edildiği belirlendi. Evinde maddi hasar meydana gelen Kocabaş, Konuyla ilgili ilçe emniyetinde ifade verdim. Olayın aydınlatılması ve faillerin bulunması için polis çalışıyor dedi.Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Yakup Kocabaş'ın ilçeye bağlı Aydın Mahallesi'ndeki evi, gece saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre beyaz renkteki otomobil, evin önünde bulunan yolda durup, 2 katlı evin üst kat oturma odasındaki pencereye ateş açarak kaçtı. Olay sırasında Yakup Kocabaş'ın evde bulunmadığı, eşi ve çocuklarının ise diğer odada uyuduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada, saldırganların 3 el ateş ettiği belirlendi. Ateş sonucu evin oturma odası penceresinde kırıklar oluştu. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.'POMPALI AV TÜFEĞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR?Yakup Kocabaş, Ben evde yoktum saldırı olduğu zaman. Saldırıdan sonra oğlum aradı. Gördüm ki yol cephesinde olan oturuma odasındaki pencereye ateş edilmiş. Üç el ateş edilmiş. Pompalı av tüfeği olduğu tahmin ediliyor. Çevrede o saatte balkonda oturanlar var. Beyaz bir araba olduğunu söylüyorlar. Araç durmuş ve pompalı ile ateş ederek gitmişler. Konuyla ilgili ilçe emniyetinde ifade verdim. Olayın aydınlatılması ve faillerin bulunması için polis çalışıyor dedi.'HEMEN BENİ ARADILAR?

Evinde saldırı sırasında eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen Yakup Kocabaş, Ailem ateş edildiğini önce fark edememiş. Bana 5-10 dakika sonra telefon açtılar. Daha sonra aşağıdaki komşu uyanmış silah sesine. Bizimkiler de odaları gezmişler. Oturma odasındaki cam kırıklarını görünce hemen beni aradılar. Ben de eve geldim ve polisi aradım diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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