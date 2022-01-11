GAZİOSMANPAŞA VİYADÜĞÜ'NDEKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA VİYADÜĞÜ'NDEKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'daki Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nde motosikleti ile trafikte ilerlerken birbirinden tehlikeli hareketler yapan motosikletli cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'daki Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nde motosikleti ile trafikte ilerlerken birbirinden tehlikeli hareketler yapan motosikletli cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Viyadükte ilerleyen sürücüler bindiği motosikletin üzerinde yalpalayarak ilerleyen zaman zaman bisikletliler gibi pedal çeviren motosikletliyi görünce şaşırdı. Önlerinde bir birinden tehlikeli hareketler yapan, hızını arttırıp aniden düşüren ve zaman zaman 'Makas' olarak bilinen tehlikeli biçimde şerit değiştiren motosikletli cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GAZİOSMANPAŞA VİYADÜĞÜ'NDEKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA VİYADÜĞÜ'NDEKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA VİYADÜĞÜ'NDEKİ MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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