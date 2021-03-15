Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı

15.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:44

Gaziosmanpaşa'da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da bir dairede meydana gelen doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana gelmiş ve dairede bulunan Harun P. yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Patlama anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın yaşandığı dairedeki eşyaların çevreye dağıldığı ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

(Caner Sönmez/İHA)

Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı
Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı
Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı
Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı
Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşa'daki patlama anı kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 22:47:53. #1.15#
title