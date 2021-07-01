Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
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Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı.

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Yaralılar kazayı hafif atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi 869. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Hamit Yılmaz idaresindeki 34 ZA 4719 plakalı otomobil, önünde duran yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırımda yürüyen Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'a çarptı. Özcan ve Saçar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil, kaldırım üzerinde bir süre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.

10 DAKİKA ÖNCE OLSA, DAHA BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ

Kazanın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ayhan Gürbüz, 15 dakika önce burada çocuklar vardı. Çocuklar gittikten sonra bir araba geliyor, kaldırımda yürüyen iki kişiyi eziyor. Minibüs önünde duruyor. O da minibüse çarpmamak için kaldırıma yöneliyor. Önünde başka araç da var. Kaldırımdaki adamları gördüğü halde, onların üzerine geliyor. Birinin parmağı kırıldı, diğerinin de ağrıları var. Burada bisiklet tamiri yapıyordum. Çocuklar vardı. 10 dakika önce olsa, daha büyük bir facia olabilirdi dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 34 ZA 4719 plakalı otomobilin önündeki yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırıma doğru ilerlediği görülüyor. Otomobil, kaldırımda yürüyen Özcan ve Saçar'a çarpıyor. Çevredeki esnafın da yaralılara yardım etmek için koştukları görülüyor.

Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KALDIRIMDA İKİ KİŞİYİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA - Haberler
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