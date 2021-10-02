Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da otomobildeki yangını diğer sürücüler söndürdü

Gaziosmanpaşa Hasdal Gaziosmanpaşa çıkışında dün saat 07.30 sıralarında 35 AN 7928 plakalı otomobilin motor kısımdan dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü ve içindekiler kendilerini dışarıya attı. Otomobildeki alevlere yangın tüpüyle müdahale eden sürücüye, yoldan geçen diğer sürücüler de yardım etti. Aynı anda birçok sürücü alevlere yangın tüpüyle müdahale söndürdü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapılırken, otomobilde hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi