Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babası E.Y.(43)yi arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan, "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek bağırdı. Elinde balta olan E.Y.'yi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. E.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. E.Y. ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı

"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"