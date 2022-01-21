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Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) -  GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babası  E.Y.(43)yi arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan, "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek bağırdı. Elinde balta olan  E.Y.'yi  gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.  E.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. E.Y. ifadesinin ardından  adli makamlarca serbest bırakıldı

BASKIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Dehşet anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.  Ggüvenlik kamerası görüntülerinde de okula giren E.Y.'nin koridorlarda dolaşıp sınıfa girdiği görülüyor.

"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştuBir veli ise, "Görmedik  ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu


Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziosmanpaşa, Polis, kavga, Güncel, Haber

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