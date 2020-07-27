Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da iki aracı kundaklayan şüpheli kamerada
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Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da iki aracı kundaklayan şüpheli kamerada

Gelen son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da iki aracı yakan şüpheli yakalandı.

Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da iki aracı kundaklayan şüpheli kamerada
27.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:04

GAZİOSMANPAŞA'da iki aracı yakan şüpheli yakalandı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde park halindeki iki araç yakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen polis, şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma sonucu Yunu C. (24) gözaltına alındı.Yunus C. çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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