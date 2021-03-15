Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi (2)

Son dakika gündem haberi... Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz