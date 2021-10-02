Son dakika haberleri! Gaziosmanpaşa'da 3 yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı üç yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A, S.A. ve H.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. olay yerinde, S.A. ve H.K. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Güvenblik kameralarına yansıyan kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.