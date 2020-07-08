Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE CANLI YAYINDA SİGARA İÇİREN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI Son dakika habere göre Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: DHA