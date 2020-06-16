Son dakika haberleri... Gaziemir'de "Çözüm Ekibi" esnafı dinliyor Son dakika haberlerine göre Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü ekipleri; berber, kuaför, eczane ve taksi duraklarına giderek esnafın sorunlarını dinliyor, istek ve önerilerini not alıyor.

Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü ekipleri; berber, kuaför, eczane ve taksi duraklarına giderek esnafın sorunlarını dinliyor, istek ve önerilerini not alıyor.

Gaziemir'deki tüm esnafın sorunlarının belirlenmesi ve bu yönde adım atılması için Başkan Halil Arda'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, sorunları yerinde tespit ederek notlar alıyor. Başkan Arda'nın yanı sıra belediyenin ilgili birimlerine iletilen şikayet ve istekler daha sonra hızla çözülüyor. Ekipler bugüne kadar 171 berber ve kuaför, 7 taksi durağı ve 50 eczaneye giderek talepleri dinledi. Esnafı dinleyen ekipler aynı zamanda belediyenin çalışmaları hakkında da onlara bilgi veriyor. Ekipler, Başkan Arda'nın yaşama geçirdiği ve planladığı projeleri esnaflara anlatarak daha çok vatandaşın belediye hizmetlerinden haberdar olmasını sağlıyor. Belediye ekiplerini karşısında gören esnaf da bu hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiriyor.

"Başkan Arda'yı mutlulukla takip ediyorum"

5 yıldır Gaziemir'de berberlik yapan Görkem Biçer, salgın nedeniyle berber ve kuaförlerin kapalı kaldığını anımsatarak "Yeniden hizmet vermeye başladığımız ilk günden itibaren belediyemizin ilaçlama ekipleri, belirli aralıklarla berber ve kuaförleri dezenfekte ederek sağlıklı bir ortamda çalışmamızı sağlıyorlar. Belediyemiz kentimizin birçok noktasına dezenfektan aletleri yerleştirdi. Bu sayede insanlar dezenfektana kolaylıkla ulaşıp ellerini arındırabiliyor. Belediyemizden ve Başkanımız Halil Arda'dan memnunum. Başkanımızın yaptığı çalışmaları mutlu bir şekilde takip ediyorum" dedi.

"Salgın döneminde tam destek"

Gaziemir Belediyesinin hizmetlerini yakından takip ettiğini ve belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Eczacı Akif Akın, "Belediye, korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren yanımızda oldu. Düzenli olarak eczaneleri dezenfekte eden belediye ekipleri, biz eczacıların sağlıklı bir ortamda hizmet vermesine, vatandaşların da sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmete ulaşmasına katkı koydu. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sosyal yardımlarla da zor durumda olanlara destek oldu. Bir ilçe belediyesinin yapabileceği tüm çalışmaları yapan belediyemizin hizmetlerinden Gaziemirlilerin memnun olduğunu gözlemliyorum" diye konuştu.

"Yerinde tespit, hızlı çözüm"

Sorunların yerinde tespit edilmesi ve ilgili müdürlüğe iletilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için özel bir ekip oluşturduklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Basın, Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde hizmet veren esnafımızı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor. Esnafımızdan gelen talepleri kayıt altına alan ekiplerimiz, bu istekleri ilgili müdürlüğümüze ileterek çözüm üretilmesini sağlıyor. Çalışmalarımızı esnafa anlatan ekiplerimiz, daha çok vatandaşımızın projelerimizden haberdar olmasını sağlayarak bu hizmetlerden yararlanılmasına katkı koyuyor. Personelimiz, alanda yürüttükleri bu çalışmalarda sorunların yerinde tespit edilmesini ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. İlçemizdeki tüm esnafı ziyaret ederek onları dinlemeye, taleplerine çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA