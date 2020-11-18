Son dakika haberleri... Gaziantepli çocuklar trafik bilincini parkta kazanacak
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Son dakika haberleri... Gaziantepli çocuklar trafik bilincini parkta kazanacak

18.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:00
Son dakika haberleri... Gaziantepli çocuklar trafik bilincini parkta kazanacak

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te, çocuklara trafik bilincinin kazardılmasının amaçlandığı ve içerisinde birçok trafik unsurunun bulunduğu Şehitkamil Trafik Parkı'nın yapımına başlandığı bildirildi.

Gaziantep'te, çocuklara trafik bilincinin kazardılmasının amaçlandığı ve içerisinde birçok trafik unsurunun bulunduğu Şehitkamil Trafik Parkı'nın yapımına başlandığı bildirildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesince Belkıs Mahallesi'nde inşa edilen ve 19 bin 95 metrekare büyüklüğe sahip parkta, 4-14 yaş aralığındaki çocuk ve öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik bilgileri öğretilecek.

Çocuklara trafik bilincini rahatlıkla benimsemeleri için birçok detayın düşünüldüğü parkta, dersliklerden alt ve üstgeçitlere, kavşaklardan otobüs duraklarına kadar birçok unsur ve minyatür yer alacak.

Öğrencilerin dersliklerde alacağı teorik eğitimi uygulamaya dökeceği park ile gelecek nesillerde trafik kültürünün oluşması ve kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Trafik Parkı'nın projesinin tamamlandığını ve yapımına başlandığını belirtti.

Öğrencilerin parkta akülü ve pedallı araçların kullanacağını bildiren Fadıloğlu, "Öğrencilerimize derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parkta düzenleyerek trafik kurallarına uygun davranış kazanmalarına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Parkta birçok imkanın bulunacağını ve minyatür bir şehir planlamasının yapılacağını aktaran Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Park içerisinde 650 metre bisiklet yolu olacak. Parkın yapım aşaması tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapacağımız iş birliği neticesinde okullarımızdan 4-14 yaş aralığındaki öğrencilerimizi otobüslerle parkımıza getireceğiz. 20'şer kişilik gruplara ayrılacak öğrencilerimiz, ilk olarak parktaki dersliklerde teorik eğitim alacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasına geçilecek. Park içerisinde akülü ve pedallı araçlar bulunacak ve bu araçları, öğrencilerimiz kullanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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