Son dakika haberleri: Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 309 kişiye para cezası

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep ve Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 309 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 309 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 13, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 271 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 400 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, maske kullanma kurallarını ihlal eden 3 ve sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş