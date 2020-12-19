Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.