Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."
19.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:52
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.
Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Bağrık