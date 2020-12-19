Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."
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Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."

19.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:52
Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül:

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Bağrık

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