Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP (AA) Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

GAZİANTEP (AA) Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydetti.

Ülkenin geleceğine kast eden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sel olup meydanlara aktığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi İlimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' dizelerinde dile getirilen şuuru yaşayarak, vatana ölümü pahasına nasıl sahip çıkılabileceğini bir kez daha gösteren ve bunu dünyanın gözleri önünde yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir."

Türkiye'nin kurulduğu günden itibaren daima büyüyen gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasındaki müstesna yerini aldığını ifade eden Gül, 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

Milli birlik ve beraberliği yıkmak, demokrasiyi yok etmek isteyen şer odaklarının her zaman olacağını belirten Gül, "Ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan Aziz Türk Milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yönetilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için gövdesini siper eden tüm 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA