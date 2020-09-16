Son dakika haberleri | Gaziantep Üniversitesinden güneş enerjisi santrali ve laboratuvar kurulum ihalesi
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Son dakika haberleri | Gaziantep Üniversitesinden güneş enerjisi santrali ve laboratuvar kurulum ihalesi

Son dakika ekonomi haberi... Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Birimince, 1 megavat güneş enerjisi santrali, enerji üretim ve eğitim laboratuvarı kurulumu için ihale açıldı.

Son dakika haberleri | Gaziantep Üniversitesinden güneş enerjisi santrali ve laboratuvar kurulum ihalesi
16.09.2020 08:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:41

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Birimince, 1 megavat güneş enerjisi santrali, enerji üretim ve eğitim laboratuvarı kurulumu için ihale açıldı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Buna göre, 1 megavat güneş enerjisi santrali, enerji üretim ve eğitim laboratuvarı kurulumu işi yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldı.

İhale, 24 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonunda yapılacak.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

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Kaynak: AA

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