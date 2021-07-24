Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

F.C. (32) idaresindeki 27 SE 292 plakalı otomobil Göltepe Mahallesi 3. Etap TOKİ konutları girişinde M.D'nin (39) kullandığı 27 AGL 710 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan ve yaralanan H.Ç. (32) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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