Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.C. (32) idaresindeki 27 SE 292 plakalı otomobil Göltepe Mahallesi 3. Etap TOKİ konutları girişinde M.D'nin (39) kullandığı 27 AGL 710 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan ve yaralanan H.Ç. (32) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek