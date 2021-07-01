Son dakika haberleri... Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 270'e çıktı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik "Vatan" ismiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 270'e yükseldi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik "Vatan" ismiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 270'e yükseldi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün başlatılan ve 388 ekip ile 2 bin 124 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 270'e çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan, aralarında kadınların da bulunduğu 55'i adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Önceki gün, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 311 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 239 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir