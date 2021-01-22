Son dakika haberleri! Gaziantep'teki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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Son dakika haberleri! Gaziantep'teki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

22.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:43
Son dakika haberleri! Gaziantep'teki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te terör örgüt DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgüt DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ'ın finans yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüte maddi destek sağlayanlara yönelik 19 Ocak'ta 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

13 şüpheli serbest bırakılırken, 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.D, O.M. ve M.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerden 8'i "ev hapsi" adli kontrol şartıyla, 13'ü de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 15 ilde 19 Ocak'ta örgüte maddi destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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