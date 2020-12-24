Son dakika haberleri | Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

24.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:22
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması ve bir evden yapılan hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişinin kimliğine ulaşan polis ekipleri, şüphelileri adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, buldukları çalıntı motosikleti sahibine teslim etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin motosikletin bulunduğu binadan içeriye girmesi ve bir süre sonra ise çaldığı motosikletle binadan çıkıp uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:28:16. #1.15#
title