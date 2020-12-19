Son dakika haber | Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli Hamzaoğlu defnedildi
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Son dakika haber | Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli Hamzaoğlu defnedildi

19.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:44
Son dakika haber | Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli Hamzaoğlu defnedildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Abdi Hamzaoğlu'nun (68) cenazesi Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Abdi Hamzaoğlu'nun (68) cenazesi Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden Siirtli Abdi Hamzaoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Hamzaoğlu'nun cenazesi Şeyh Muhammed El Hazin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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