Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)

20.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:32
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre CENAZE ADIYAMAN'A GÖNDERİLDİGaziantep'te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangının ardından tahliye edilerek 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamo Aslan (72) sabaha karşı yaşamını yitirdi.

CENAZE ADIYAMAN'A GÖNDERİLDİ

Gaziantep'te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangının ardından tahliye edilerek 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamo Aslan (72) sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Yangında hayatını kaybeden 11'inci kişi olan Hamo Aslan'ın memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Defne Samyeli Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:36:58. #1.14#
title