Son dakika haberleri: Gaziantep'teki fabrikada patlama: 6 yaralı
Son dakika habere göre Gaziantep'teki fabrikada patlama: 6 yaralı Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
05.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:54
Gaziantep'teki fabrikada patlama: 6 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'in sanayi mahallesinde bulunan Demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.
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Kaynak: İHA