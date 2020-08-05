Son dakika haberleri: Gaziantep'teki fabrikada patlama: 6 yaralı Son dakika habere göre Gaziantep'teki fabrikada patlama: 6 yaralı Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki fabrikada patlama: 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in sanayi mahallesinde bulunan Demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA