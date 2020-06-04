Son dakika haberleri... Gaziantep'teki berber ile kuaförler de "Fıstık Gibi" olacak Son dakika haberi... Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Fıstık Gibi" sloganıyla uyguladığı hijyen eğitimleri kapsamında kentte kayıtlı 2 bin 324 kuaför ile berbere eğitim verilmeye başlandı.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Fıstık Gibi" sloganıyla uyguladığı hijyen eğitimleri kapsamında kentte kayıtlı 2 bin 324 kuaför ile berbere eğitim verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 normalleşme dönemine uyum için ilk yemek sektöründe başlanan çalışmanın kapsamı genişletildi. Bu çerçevede kentte kayıtlı 1344 berber ve 980 kuaföre hijyen ve dezenfeksiyon alanlarındaki uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapılmaya başlandı. Eğitimlerde, Kovid-19'un tanımı ve bilgilendirilmesi, kişisel hijyenin önemi, tedbirlerin gerekliliği, iş yeri temizliği, ekipman temizliği, müşterilere ilişkin önlemler, kapalı alanların havalandırılması, ultraviyole ışınlarının önemi ve dezenfeksiyonun gerekliliği konuları ele alınacak. Eğitimlerin ardından verilecek "Fıstık Gibi" sertifikası da işletmelerde görünür alanda sergilenecek. Kaynak: AA