Son dakika haberleri... Gaziantep'teki 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı ertelendi
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Son dakika haberleri... Gaziantep'teki 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı ertelendi

01.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:34
Son dakika haberleri... Gaziantep'teki 31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı ertelendi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, 9-12 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Gaziantep'te, 9-12 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, terlik ve erkek ayakkabı üretiminde önemli güce sahip Gaziantep'te yaz ve kış sezonlarının tanıtılacağı fuar, Kovid-19 vakalarının artmasıyla nedeniyle salgın çerçevesindeki genelge ve sektör temsilcilerinden gelen talep doğrultusunda ertelendi.

GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan ve 250 firma ile 750 markanın temsil edileceği fuar, Orta Doğu Fuar Merkezi'nde 26-29 Ocak 2021'de düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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