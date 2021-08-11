Son dakika haberleri! Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü

Son dakika haberleri! Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan yüksek bir tepede kurutmalık işi ile uğraşan Mehmet Deniz'e (21) dün kent genelinde etkili olan sağanakta yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Deniz'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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