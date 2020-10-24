Son dakika haberleri: Gaziantep'te yanan konteyner söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi 192015 Nolu Sokak'taki bir bina önünde bulunan konteyner henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, bina sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için binayı boşalttı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan