Son dakika haberleri! Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan