Son dakika haberleri! Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

30.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:34
Son dakika haberleri! Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.

Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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