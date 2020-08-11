Son dakika haberleri... Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
11.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:00
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında F.Ç. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Kaynak: AA