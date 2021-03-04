Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

04.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:14
Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 419 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 975 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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