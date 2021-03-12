Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

12.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:01
Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 116 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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