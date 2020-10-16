Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

16.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:20
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 6 zanlının üst aramasında, 3 tüfek ve satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ve tüfeklere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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