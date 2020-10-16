Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
16.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:20
Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 6 zanlının üst aramasında, 3 tüfek ve satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ve tüfeklere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu