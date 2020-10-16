Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 tüfek ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.