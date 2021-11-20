Son dakika haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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