Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

29.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:45
Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 544 gram uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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