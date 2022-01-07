Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda durumundan şüphelendikleri M.R.S'yi durdurdu.

Ekiplerce yapılan üst aramasında 100 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli M.R.S'nin uyuşturucu maddeyi aldığını beyan ettiği adreste yapılan aramada ise 440 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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